Veiligheidsregio Twente: ‘Protestactie boeren brengt mensenlevens in gevaar’

Werkloos­heid Twente en Achterhoek daalt opnieuw flink

ENSCHEDE - De werkloosheid is in juni in Twente met 4 procent gedaald en in de Achterhoek met 3,1 procent. De daling van de WW gaat gepaard met toenemende kansen voor werkzoekenden voor steeds meer beroepen. Op niveau mbo-2 en mbo-3 bieden beroepen in de beveiliging goede kansen.

21 juli