Veiligheidsregio ziet ‘geen bijzonderheden’ bij FC Twente en Heracles

Politie: Mishande­ling van 24-jarige man in Enschede was geen ‘homogeweld’

11 september ENSCHEDE - De 24-jarige man die in juni bewusteloos werd geslagen in het centrum van Enschede is nu zelf een verdachte. Hij is gehoord nadat er tegen hem aangifte is gedaan wegens bedreiging, smaad en laster.