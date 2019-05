Veldbestorming FC Twente krijgt mogelijk zuur staartje

Enschedeër krijgt argwaan: verhuurde woning blijkt hennepkwe­ke­rij

15:05 ENSCHEDE - Een man die zijn woning aan de Bernard ter Haarstraat in Enschede verhuurde is er ingeluisd. Zijn huis in de wijk Roombeek blijkt te zijn gebruikt voor drugshandel. De verhuurder kreeg zelf argwaan en belde de politie. In de woning werden 447 planten aangetroffen.