Verdachte Stephan D. van dodelijke schietpartij in Enschede blijft langer vastzitten

D. zou woensdag in een pand aan de Oostburgweg de 41-jarige man hebben doodgeschoten na een conflict. Waar dat conflict over ging is niet bekend. De politie heeft woensdag en donderdag langdurig onderzoek gedaan in en rond de woning. D. zit nog altijd in volledige beperking. Zijn raadsman Roy van der Wal kan daarom niet inhoudelijk ingaan op vragen van deze krant.

D. en het slachtoffer kenden elkaar. D. is pandeigenaar die kamers en studio’s in meerdere panden in de stad verhuurt. Het slachtoffer woonde aan de Nicolaas Beetsstraat en daar zou D. onlangs zelf een tijd hebben gewoond. Hij vertelde aan een buurvrouw dat hij daar zat omdat hij bedreigd zou worden. Uit welke hoek die bedreigingen kwamen, wilde hij niet zeggen.

Camera’s

Bij beide panden aan de Oostburgweg en de Nicolaas Beetsstraat zijn onlangs beveiligingscamera’s geplaatst. Vrijdag werden op last van het rechercheteam de camera’s aan het pand door de brandweer verwijderd. Of op de beelden meer te zien is over wat er zich in de woning heeft afgespeeld is niet bekend.