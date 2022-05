Verdachte Thijs (28) uit Enschede mist zijn doodgestoken moeder elke dag

reconstructie Thijs (28) uit Enschede stuurde de crisis­dienst weg, daarna doodde hij zijn moeder

ENSCHEDE - Was de gewelddadige dood van zorgmedewerkster Wilma van de Varviksingel in Enschede te voorkomen geweest? Enkele dagen na haar uitvaart spookt die vraag buurtbewoners Niels Kooy en Jeannette Cremer nog steeds door het hoofd. ‘Wat als de crisisdienst wél had ingegrepen?’

2 maart