Verhuisbericht: Rituals vertrekt uit De Klanderij

Het is niet de eerste verhuizing van Rituals Enschede. De winkel verkaste in 2018 van de Klanderij 69 – het voormalige pand van Sissy-Boy – naar het stekkie op nummertje 77 van het overdekte winkelcentrum. Maar ook daar zit de cosmeticaketen niet lang meer. “We zijn deze ruimte ontgroeid”, laat een medewerker van de winkel weten. “We verhuizen naar een groter pand.”

Enschede

Enschedese Rituals-fans hoeven niet te treuren. De winkel gaat de stad niet uit, maar verhuist naar een andere plek in hartje Enschede: het pand tussen C&A en Zara aan het Van Heekplein. Die winkelruimte is vorig jaar gecreëerd tijdens een verbouwing van C&A. De kledingzaak kreeg een nieuwe look en werd kleiner. Van het deel aan de kant van Zara is een nieuw winkelpand gemaakt dat tot op de dag van vandaag leeg is.