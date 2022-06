Verkeerde editie van Tubantia in de bus? Lees hier de volledige krant

Festival vertelt de verhalen van vroeger: ‘Hoe zit dat met de huisschil­der die pianist wilde worden?’

ENSCHEDE - Waarom is de reclamebranche in Enschede eigenlijk zo groot? En hoe zit het met Willem Lammerink, de huisschilder die eigenlijk jazz-pianist had moeten worden? Op het Van Haag tot Wal-festival komen deze en andere verhalen uit de geschiedenis van Enschede tot leven.

15 juni