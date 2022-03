Verkeerspsycholoog niet verbaasd nadat Twents gezin naast A1 werd beschoten: ‘Drukte op weg leidt tot meer agressie’

We kennen ze allemaal wel, die weggebruiker voor je die zich van niets of niemand wat aantrekt en met een slakkengang van 60 over een 80 kilometerweg rijdt. Geërgerd toon je de middelvinger en je geeft lichtsignalen ten teken dat diegene voor je gas moeten geven. De auto is voor velen een symbool van vrijheid, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. „Je kunt er overal mee naartoe, waar en wanneer je maar wilt”, zegt hij. „Maar het is de afgelopen jaren drukker geworden op de wegen. Dat leidt tot meer conflicten en irritaties.” Want je vrijheid wordt ingeperkt.