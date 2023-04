Verkenners adviseren formatie Overijssel te starten met BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP

Helga (63) uit Glanerbrug loopt twee weken na chemokuur een halve marathon: ‘Mijn fitte lijf geeft me bonusjaren’

Ze is ongeneeslijk ziek en heeft zes weken geleden haar laatste chemokuur gehad. Toch liep Glanerbrugger Helga Gerritsen (63) afgelopen zondag de halve marathon in Enschede. Vier weken eerder liep ze in Nijmegen dezelfde afstand. “Tussen de chemo’s door kon ik trainen.”