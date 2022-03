Verkiezingen en energiearmoede: zou er voor woensdag +200 bij al die huishoudens op de rekening staan?

Achttien mannen en vrouwen – van solist Jan ten Wolde tot PVV-youngster Hidde Heutink – zoveel partijaanvoerders ontvouwden de afgelopen weken in de krantenkolommen en online hun ideeën voor een beter Enschede. Maar geloven we daar met z’n allen ook een beetje in?

Leed van alledag

Meer nog dan vergezichten over betaalbare woningen in een veilige, sociale en duurzame stad valt te vrezen dat het leed van alledag het humeur van de kiezer bepaalt. En dus leiden de sores van de wereld over het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne tot grote (geld)zorgen bij gewone mensen in Enschede, waar bij velen de portemonnee toch al niet royaal is gevuld.