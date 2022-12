Vermiste Enschedeër weer terecht

‘Laat die landings­baan nog even liggen, elektrisch vliegen toekomst van Twente Airport’

ENSCHEDE - Van jongs af aan was hij gefascineerd door vliegvelden. In zijn vakantie werkte hij als bagage-afhandelaar op vliegveld Twente. Nu leeft Guus Wantia (38) van zijn website vliegveldinfo.nl met info over 500 vliegvelden. Vijf vragen aan deze Enschedeër.

