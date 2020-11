Verrassend: 3FM-dj’s laten zich opsluiten op Vliegveld Twente voor nieuwe Serious Request

Geparkeer­de auto zwaar beschadigd bij 47e autobrand van het jaar in Enschede

12 november ENSCHEDE - Aan de Papaverstraat in Enschede is donderdagavond een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. De brandweer is inmiddels ter plekke bij de brandende auto, waar de vlammen uitslaan. Het is de 47e autobrand van dit kalenderjaar in Enschede. Brandstichting wordt dan ook niet uitgesloten.