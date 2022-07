Verwarde vrouw (39) wordt verkracht door patiënt op gesloten afdeling Mediant Enschede: ‘Hij ging gewoon door’

Twentse vrouwen slachtof­fer van verkrach­ting en aanranding bij Mediant

ENSCHEDE - Twee vrouwelijke cliënten van geestelijke gezondheidszorgorganisatie Mediant zijn slachtoffer geworden van een zedendelict in de crisisopvang Helmer Es. Eén van hen is verkracht, de ander is aangerand. De dader is een mannelijke mede-cliënt. Hij is veroordeeld.

