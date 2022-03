Veteranen Sociëteit Enschede komt met extra inloopmoment: ‘Oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat herinneringen naar boven komen’

Tijdens de inloopmomenten kunnen veteranen met elkaar in gesprek om hun ervaringen te delen met elkaar of om gewoon een gezellig praatje te maken. Het tijdstip bleek voor werkende veteranen echter een struikelpunt. „Sinds de oprichting in 2000 is het standaardmoment om samen te komen de maandagmiddag geweest”, vertelt voorzitter Arie Blokland. „Het probleem is dat de laatste tijd de gemiddelde leeftijd stijgt, maar de opkomst daalt. Het was dus nodig om een extra moment te realiseren.” Secretaris John de Jong is het met hem eens. „We willen de nog werkende veteranen ook bereiken. Het is natuurlijk moeilijk om 's middags langs te komen als je moet werken.”

Vol vertrouwen

Het plan om een extra inloopmoment te organiseren lag dan ook al snel op tafel. „Iedere derde vrijdag van de maand is er een inloopavond, die duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur. We denken dat dit een moment is waarop meer mensen kunnen.” aldus Blokland. „We hopen dat het succesvol wordt, maar daar hebben we wel vertrouwen in”, vult De Jong aan.

De inloopmomenten van de Veteranen Sociëteit Enschede zijn bedoeld om de Enschedese veteranen met elkaar te verbinden. „Ze zijn op allerlei verschillende plekken geweest en toch herkennen ze vaak wel iets in het verhaal van een ander. Dat is wel bijzonder”, vertelt Blokland. Daarnaast heeft de sociëteit nog een ander doel. „Het is ook om hulp te bieden. Er lopen veel veteranen rond die niet weten waar ze heen moeten en wij kunnen ze dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar het Veteranen Instituut”, zegt De Jong. „Bovendien is het ook wetenschappelijk bewezen dat militairen onder elkaar meer vertellen dan in een privéomgeving.”

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft volgens Blokland en De Jong invloed op sommige veteranen. „Er zijn er genoeg die nu herinneringen krijgen aan de momenten of het moment waarop ze uitgezonden werden. Bij de 1000 veteranen die we in Enschede hebben zijn er vast ook wel wat die daar last van hebben. De problemen die veteranen hebben zijn er overigens niet alleen nu met de situatie in Oekraïne, maar altijd”, zegt De Jong. Blokland: „Veel mensen voelden zich tijdens de situatie in Joegoslavië ook zo. De gewaarwording dat het nu dichtbij komt, heerst heel erg.”

Vrijdagavond 18 maart staat het tweede inloopmoment voor het eerst op de agenda. Veteranen die hun verhaal kwijt willen of een gezellig praatje willen maken tijdens deze roerige tijden zijn dan welkom aan de Bruggertstraat 48.