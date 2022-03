Victoria’28 weet ongeslagen status De Tubanters niet te doorbreken in stadsderby

Victoria’28 begon slap aan de wedstrijd en kwam dan ook terecht op achterstand, zag De Tubanters-trainer Hendrie Zwiggelaar. „De eerste helft was van onze kant prima. Wij waren de betere ploeg, maar vergaten onszelf te belonen. Ik denk dat er zeker meer in had gezeten, maar dan moet je ook een beetje geluk hebben”, aldus Zwiggelaar, die bijval kreeg van Victoria-trainer Jules Navis. „Pas in de tweede helft hebben we er écht een wedstrijd van kunnen maken.”