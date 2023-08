Vier gewonden bij ongeluk net over de grens in Gronau

Wat een week voor FC Twente: van an­ti-cli­max naar totale extase

Wat een voetbalfeest zou moeten worden, leek af te stevenen op een nachtmerrie voor FC Twente. Europa in zonder de eigen aanhang; een anti-climax als beloning voor een geslaagd vorig seizoen. Maar hoe anders eindigde de avond en de in alles afwijkende trip in het Zweedse Stockholm.