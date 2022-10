Vier woningen in Enschede gesloten wegens drugshandel

Volgens hem is sprake van een ernstige bedreiging van de openbare orde en veiligheid. De sluiting geldt voor een periode van drie maanden. Het besluit tot sluiting volgt op een grote politieactie in mei, waarbij zes verdachten zijn aangehouden en in twaalf panden in Enschede en één pand in Delden doorzoekingen zijn gedaan.

Illegaal stroom

In de woningen werden meerdere hennepkwekerijen en grote hoeveelheden hennepplanten aangetroffen. Verder was er een hennepstekkerij en werden voorwerpen gevonden, bedoeld voor de hennepteelt. In een aantal woningen werd illegaal stroom afgetapt.

Bij de actie werden zes verdachten aangehouden. Een aantal van hen worden als kopstukken van een Enschedese hennepbende gezien. Volgens het Openbaar Ministerie vormden ze tezamen een criminele organisatie, waar met name bewoners in de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede de intimiderende en ondermijnende consequenties van voelden.

Volledig scherm Meerdere voertuigen aan de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede werden afgesleept. © News United