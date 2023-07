Vijf jaar N18: nieuwe weg kostte meer dan verwacht

Justitie wil verongeluk­ken van Hengelose maaltijdbe­zor­ger niet vervolgen; ouders vechten besluit aan

Het Openbaar Ministerie (OM) is niet van plan een strafzaak te beginnen tegen de NS, ProRail of een beveiligingsbedrijf vanwege het verongelukken van de 21-jarige Leon uit Hengelo. De zaak is geseponeerd. De ouders van Leon vechten dat aan.