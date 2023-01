Violiste Niki uit Enschede speelt met Akwasi en Armin van Buren: ‘Mijn viool brengt mij op heel interessante plekken’

Onderne­mers krijgen het zelf voor het zeggen over zaterdag­markt Van Heekplein: ‘Kunnen wij beter’

ENSCHEDE - Eindelijk krijgen de marktondernemers het zelf voor het zeggen over hun zaterdagmarkt op het Van Heekplein. Wethouder Jeroen Diepemaat draagt het stokje in alle vertrouwen over.

25 januari