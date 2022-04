Vitens roept overheden op sneller te zijn met vergunningen voor drinkwater

De leveringszekerheid van drinkwater staat onder druk. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich daar grote zorgen over en roept betrokken overheden op om vergunningstrajecten voor drinkwaterwinning te versnellen. In Twente en Overijssel wordt tegen de uitbreiding van waterwinning aangehikt.

ENSCHEDE - De oproep deed Vitens vrijdag in de aandeelhoudersvergadering. Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens zei: „Dit is een acuut en urgent probleem. De klimaatverandering, de woningopgave en economische groei laten een stijgende drinkwatervraag zien.”

Urgentie

Hij vraagt om ‘meer urgentie, met een regierol voor de overheid’. Hannema: „Op de korte termijn is een versnelling van vergunningstrajecten voor drinkwaterwinning noodzakelijk en op de langere termijn is er meer aandacht nodig voor de watertransitie.” Daaronder verstaat hij het opzetten van een nieuw, duurzaam en circulair watersysteem.

Tubantia berichtte eerder deze maand dat Vitens zo nu en dan ‘nee’ moet verkopen aan bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen en (meer) drinkwater nodig hebben. Dat probleem doet zich met name in Twente voor.

Slakkentempo

Vitens wil de winning in het wingebied Hammerflier bij Den Ham uitbreiden evenals het opslagreservoir vergroten. De benodigde vergunningen wil de gemeente Twenterand niet verstrekken uit angst voor schadelijke gevolgen in de omgeving. De provincie heeft ingegrepen en met de bouw van het reservoir al ingestemd. Het leverde een vertraging van een jaar op. Bekijk de achtergrond hier.

Bronnen beschermen

Hannema stelt dat drinkwater als onderdeel van het bredere watersysteem leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. „Tegelijkertijd mogen we de waterkwaliteit niet uit het oog verliezen. Daar ligt nog een hele grote opgave om onze bronnen beter te beschermen. Wij roepen overheden op tot maximale inzet om de doelstellingen te halen. Alleen met een gezamenlijke, integrale en radicaal andere aanpak zorgen we ervoor dat in 2030 elke druppel duurzaam is en we drinkwater voor nu en later kunnen veiligstellen.”

Investeren

Marike Bonhof, Chief Financial Officer Vitens voegde de toe dat er voor de leveringszekerheid ‘aanzienlijke investeringen nodig’ zijn. „De financierbaarheid hiervan staat onder druk. Investeringen zijn nodig voor instandhouding, uitbreiding en aanpassing van de productiecapaciteit aan klimaatverandering. Ook de waterzuivering en cybersecurity vragen om toenemende investeringen. We zijn gestart met een herijking van ons financieel beleid om de financiële gezondheid te borgen, leveringszekerheid veilig te stellen en drinkwater voor onze klanten betaalbaar te houden.”

8,3 voor Vitens

Tijdens de aandeelhoudersvergadering is de jaarrekening door de aandeelhouders goedgekeurd. Het resultaat over 2021 bedroeg 19,4 miljoen euro (2020: 23,9 miljoen euro). De gemiddelde drinkwaterprijs (kleinverbruik) was € 1,02 in 2021 (2020: € 1,00). Het rapportcijfer van klanten is met een 8,3 op peil en gelijk aan 2020. Vitens keert dit jaar geen dividend uit aan haar aandeelhouders: gemeenten en provincies in Noord-, Midden- en Oost-Nederland.