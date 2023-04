Vleesheffing beter voor gezondheid: veel gevallen diabetes en darmkanker zijn te vermijden

Wisseling van de wacht bij World Trade Center Twente: ‘Moeten zorgen dat mensen van buiten zich hier echt thuis voelen’

Bij een World Trade Center (WTC) werd destijds gedacht aan New York, maar toch niet aan Twente? Inmiddels is wel duidelijk dat het WTC Twente, gevestigd in het voormalige gebouw van VDL aan het Industrieplein 1, nuttig en noodzakelijk is voor mensen en bedrijven. Daar vaart de Twentse economie wel bij.