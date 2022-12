Voedselbos op landgoed Het Wageler: daar kan straks iedereen de vruchten van plukken

Geen warme broodjes meer over de toonbank, Bakker Bart Borne sluit haar deuren

BORNE - Bakker Bart in Borne sluit zaterdag haar deuren. Na een eerdere dreigende sluiting in februari van dit jaar nam ondernemer Kay Beumers de winkel in Borne over. Dat de winkel vanaf zaterdag alsnog dichtgaat, heeft volgens Beumers verschillende oorzaken.

2 december