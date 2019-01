Voetballer Ismail H’Maidat vrijgesproken

Korte stroomsto­ring in meerdere gedeelten van Enschede

21:29 ENSCHEDE - Op woensdagavond is er een zeer korte stroomstoring geweest in Enschede. Rond 21.00 uur viel de stroom in meerdere gedeelten van de stad uit. Ook in Glanerbrug en Lonneker zaten mensen even zonder stroom.