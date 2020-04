Voetballer Robin Gosens: ‘Vastzitten in de brandhaard is traumatisch en helend tegelijk’

video Doe jij ook mee? De Tubantia-dro­ne filmt dinsdag boodschap­pen van hoop en liefde in Enschede

12:30 DRONE | Enschedeërs kunnen dinsdag hun straatkunstwerk van hoop en liefde laten filmen door de Tubantia-drone. De drone vliegt naar je toe en filmt jouw lieve, creatieve of ludieke boodschap. Voor de helden in de zorg, oma of opa in het verpleeghuis of voor iedereen die thuis zit en wel een hart onder de riem kan gebruiken.