Voetbalstadions kunnen voller met Twents masker CapEazy

Video Zorgen over geweldsex­plo­sie in Enschede: ‘Er lopen steeds meer jongens met een wapen rond’

29 augustus ENSCHEDE - Steeds meer jongens lopen met een mes, boksbeugel of ploertendoder door de stad. De invloed van gewelddadige drillmuziek speelt daarbij een rol. „Die wordt hier steeds populairder. Maar in algemene zin zie je dat de straatcultuur sowieso verhardt”, constateert jongerenwerker Sagar Bhagoe. Vraag is hoe je de geweldsgolf in de stad stopt.