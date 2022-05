Volop gitaarmuziek tijdens Twents Gitaarfestival: ‘We gaan weer vol gas’

„De mensen moeten sowieso iets met de gitaar hebben. De leeftijd maakt niet heel veel uit. Er is eigenlijk voor iedereen wel iets te doen, met bijvoorbeeld workshops en optredens. Op onze website twentsgitaarfestival.nl staat wat er allemaal te doen is. Het is heel gevarieerd en wie er komen is ook wel afhankelijk van het aanbod dat er is. Iedereen kan wel zijn eigen ding uit het aanbod plukken.”

„Voor die artiesten hebben we meerdere programmeurs. Die bedenken dan wat we kunnen gaan doen, wie de hoofdacts moeten worden en welke artiesten er uitgenodigd moeten worden. We werken ook samen met bijvoorbeeld het Wilminktheater. Hun programma kan namelijk ook onderdeel zijn van het Twents Gitaarfestival.”

„We zijn heel blij dat het nu weer op deze dag kan. In 2020 viel alles door corona natuurlijk in het water. Vorig jaar wilden we weer met Hemelvaart, maar toen hebben we besloten om het door te schuiven naar oktober. Nu hebben we weer een editie tijdens Hemelvaartsdag en we gaan weer vol gas. Hopelijk kunnen we volgend jaar alles weer onder volledig normale omstandigheden doen. Alles moet ook nog een beetje terugkomen, zoals het publiek bijvoorbeeld. Maar het is wel heel fijn dat we het nu weer kunnen doen.”