Vooral feest tijdens jaarwisseling in Twente en Achterhoek, maar brandweer rukt wel 141 keer uit

met videoTwente en de Achterhoek kijken terug op een feestelijk Oud en Nieuw. In tegenstelling tot andere delen van het land kenden de hulpdiensten een nacht zonder grote incidenten. Wel moest de brandweer liefst 141 keer uitrukken, voornamelijk voor kleine branden door vuurwerk in afvalcontainers en vreugdevuren. De politie verrichte 9 aanhoudingen.

De burgemeesters van Almelo, Twenterand en Tubbergen spreken van een rustig verlopen nacht, zonder grote incidenten. Het was beheersbaar, zegt ook Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo en deze nacht voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Druk, maar niet onrustig. „Er zijn geen grote openbare orde problemen geweest.” Andere plekken in Nederland kenden wel een onrustige nacht.

Een smet zijn de 30 vuurwerkslachtoffers, 9 meer dan vorig jaar. Schelberg houdt zich op de vlakte over of een vuurwerkverbod daartegen de oplossing is. Hij wijst op een stad als Haarlem, waar een verbod gold op het afsteken van vuurwerk, maar niet op de verkoop ervan, waardoor er toch massaal geknald werd. „Wat is het effect dan?” Alleen landelijke regelgeving kan daarin wat veranderen, stelt Schelberg.

‘Zoveel gedoe’

Ergens, zegt hij, is het vreemd. 364 dagen per jaar zijn zij, gemeenten en veiligheidsregio’s, middels regelgeving en de handhaving daarop bezig om de kans op incidenten die letsel veroorzaken zo klein mogelijk te houden. Maar 31 december is daarop een uitzondering. „Die dag geeft zoveel gedoe. Dat staat in schril contrast met wat we de rest van het jaar doen.”

Het is te zien in cijfers van de brandweer. „Twintig procent van de jaarlijkse uitrukken zien we tijdens de jaarwisseling.”

De brandweer was de hele nacht vooral druk met het blussen van kleine branden in containers en enkele auto’s. In totaal moesten zij op oudejaarsdag en in de aansluitende nacht 141 keer uitrukken. Dat is bijna 50 keer vaker dan vorig jaar.

Zwaar gewond door mortierbom

Een minderjarige jongen uit Hengelo raakte op oudejaarsdag zwaar gewond toen hij en zijn vader een mortierbom wilden afsteken. De vader hield de buis vast, de jongen stak de lont van het illegale zware vuurwerk aan. Waar deze normaal gesproken traag brandt voor er een ontploffing plaatsvindt, gebeurde dit nu meteen. De explosie kostte de jongen zijn oog.

Grote brand in Hengelo

De grootste brand was afgelopen nacht ook in Hengelo, bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Loodsstraat sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer schaalde op naar een grote brand, omdat het steigerhout en de meubels van dat materiaal voor een groot vuur zorgden, en was met meerdere blusvoertuigen aanwezig. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Oud en Nieuw verliep vooral feestelijk in Twente en de Achterhoek. De harde wind zorgde voor een bijzonder effect op het vuurwerk, zoals hier in Glanerbrug. © Reinier van Willigen