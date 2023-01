Vooral feest tijdens jaarwisseling in Twente en Achterhoek, ‘Rustige nacht zonder grote incidenten’

met videoTwente en de Achterhoek kijken terug op een feestelijk Oud en Nieuw. In tegenstelling tot andere delen van het land kenden de hulpdiensten een nacht zonder grote incidenten. De brandweer was vooral druk met kleine branden veroorzaakt door vreugdevuren en vuurwerk.

De burgemeesters van Almelo, Twenterand en Tubbergen spreken van een rustig verlopen nacht, zonder grote incidenten. De Veiligheidsregio Twente komt later met een terugblik. De cijfers van de ziekenhuizen ZGT, MST en SKB (Winterswijk) worden later bekend. Een eerste indruk is dat zij een vergelijkbare Oud en Nieuw zagen met vorig jaar. Andere plekken in Nederland kenden wel een onrustige nacht.

Zwaar gewond door mortierbom

Een minderjarige jongen uit Hengelo raakte op oudejaarsdag zwaar gewond toen hij en zijn vader een mortierbom wilden afsteken. De vader hield de buis vast, de jongen stak de lont van het illegale zware vuurwerk aan. Waar deze normaal gesproken traag brandt voor er een ontploffing plaatsvindt, gebeurde dit nu meteen. De explosie kostte de jongen zijn oog.

Grote brand in Hengelo

De grootste brand was afgelopen nacht ook in Hengelo, bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Loodsstraat sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer schaalde op naar een grote brand en was met meerdere blusvoertuigen aanwezig. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Zo verliep de jaarwisseling

De brandweer was de hele nacht vooral druk met het blussen van kleine branden in containers en enkele auto’s. In het afgesloten liveblog lees je terug hoe de jaarwisseling is verlopen.

Volledig scherm Oud en Nieuw verliep vooral feestelijk in Twente en de Achterhoek. De harde wind zorgde voor een bijzonder effect op het vuurwerk, zoals hier in Glanerbrug. © Reinier van Willigen