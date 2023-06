Voorlopig geen azc in Enschede: raad en college komen er niet uit

met video Rijden we over 50 jaar als The Flintsto­nes, of laat Twente zien dat er nog hoop is? Move East geeft antwoord

Persoonlijk denk ik dat we over 50 jaar rijden zoals The Flintstones. Met de benenwagen, duurzamer kan het niet. Of zorgen innovaties voor een comfortabelere toekomst? We zoeken het uit op Move East, een tentoonstelling op Technology Base Twente over duurzaam en innovatief vervoer. De coureur zegt: „Het is zeker goed om gebruik te maken van de benen en de voeten.”