Vroeger en nu: Concordia aan de Oude Markt, een lange geschiedenis

Oud-schaatskam­pi­oen Gianni Romme vertrekt bij IJsbaan Twente

ENSCHEDE - Voormalig schaatscoryfee Gianni Romme is niet langer manager van IJsbaan Twente. De 49-jarige verlaat de kunstijsbaan in Enschede en keert terug naar Brabant, waar hij in Breda aan de slag gaat. Romme is zes jaar werkzaam geweest bij IJsbaan Twente.

11 januari