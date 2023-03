Vrolijke bloemen in Enschedese binnenstad al vernield voor start van de lente: ‘Opzettelijk ’s nachts kapot gemaakt’

Enschede zet sinds 21 maart de bloemetjes weer buiten. Overal in de binnenstad zijn gigantische tulpen en krokussen te zien. Maar de lente was nog niet begonnen of de tulpen lieten hun bladeren alweer hangen. Vandalen hebben het voorzien op de vrolijke decoratie.

Voor het tweede jaar op rij vrolijkt Enschede Promotie de binnenstad op met kleurrijke, reusachtige voorjaarsbloemen. Toch is de decoratie al sinds de start van het initiatief in 2022 mikpunt van vandalisten. Vorig jaar werden de tulpenbladeren meermaals vernield, en ook dit jaar is het al twee keer raak. Marieke ter Brugge van Enschede Promotie zegt ontzettend teleurgesteld te zijn in de vandalenactie: „Zo jammer dat het zo moet.”

Opzettelijk vernield

Volgens Ter Brugge maken de bloemen de stad ‘Instagrammable’: „We proberen onze stad in het zonnetje te zetten en daar krijgen we veel positieve reacties op. Iedereen gaat ermee op de foto.” Maar bij die ene vernieling is het niet gebleven. Ter Brugge: „Ik kreeg vanmorgen een telefoontje dat er wéér een bloem vernield is. Dit is zo demotiverend. Mensen moeten zich beseffen dat als het zo gaat, het niet langer kan.”

Heroverwegen

Of de bloemen volgend jaar dan nog wel terugkomen? „We moeten aan het einde van de maand - de bloemen staan er tot eind april - de balans opmaken. Dan moeten we heroverwegen of de bloemen volgend jaar terugkomen. Als ze telkens stuk gemaakt worden kost het meer dan het oplevert”, stelt Ter Brugge.