Vrouw draait compleet door in Enschede-Zuid: ‘Dit zag iedereen aankomen’

Enschedese buurt schrikt wakker van brand: ‘Hoorden knallen en zijn gaan kijken, toen zagen we dat busje’

ENSCHEDE - Een busje is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan in Enschede. Buurtbewoners hoorden knallen. Even later stond het voertuig volledig in brand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

27 juli