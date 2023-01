Vuurwerk bezorgt 12 jonge Twentenaren (zwaar) lichamelijk letsel: ‘Ze kunnen hier levenslang last van hebben’

ENSCHEDE - De Twentse ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Almelo hebben een drukke en onrustige nacht achter de rug. In totaal moesten de artsen op de spoedeisende hulp dertig vuurwerkslachtoffers behandelen, waarvan een groot deel minderjarig. „De meeste hebben het niet eens zelf afgestoken.”

Stijn van Ommeren, arts op de spoedeisende hulp in ziekenhuis MST in Enschede, spreekt van ‘bovengemiddeld veel zware letsels’. Vooral onder jongeren. Van de negen personen die zwaargewond raakten door vuurwerk en carbid, waren er zes minderjarig. „Het zijn vaak ongevallen”, zegt hij. „De meesten hebben het vuurwerk ook niet zelf afgestoken, maar raakten als omstander gewond.”

Verwondingen aan handen, gezicht, de ogen en de paniek die het de slachtoffers soms bezorgt; Van Ommeren zag het vannacht (weer) allemaal voorbijkomen. Sommige patiënten werden vlak na opname overgebracht naar andere ziekenhuizen, zoals het brandwondencentrum in Groningen. Als het nodig was, werden de personen direct geholpen. De negen zwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis, laat hij weten. „Ze kunnen hier potentieel levenslang last van hebben.”

Een nacht als deze heeft impact, zegt Van Ommeren. Op de slachtoffers, zeker, maar ook op het ziekenhuis. „De zorg is al overbelast.” Hij en collega’s juichen, vanuit hun professie, een verbod op vuurwerk toe. Al heeft de arts niet de illusie dat dat er meteen voor zorgt dat er volgend jaar geen vuurwerkslachtoffers meer zullen zijn. „Maar strengere regels zouden wij niet erg vinden.”

Door naar het oogziekenhuis

Bij het ZGT werden op oudejaarsdag en in de nieuwjaarsnacht in totaal twaalf vuurwerkslachtoffers binnen gebracht, waarvan er zes minderjarig waren. Artsen zagen vooral brandwonden, aan handen en andere ledematen, sommigen ook veroorzaakt door carbid. Een slachtoffer moest worden doorverwezen naar een gespecialiseerd oogziekenhuis.

Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis opgenomen: de een vanwege ernstig hoofdletsel, de ander in verband met grote schade aan de hand. Ook kregen de artsen op de spoedeisende hulp in Almelo, net als in Enschede overigens, zo’n tien mensen binnen die zwaar onder de invloed van alcohol of drugs waren. Drie van hen bleken minderjarig.

Nieuwjaarbaby’s

Een patiënt werd in de nacht agressief naar het personeel in het ziekenhuis. Dat liep dusdanig uit de hand, dat de politie moest worden ingeschakeld. Daarna kon het team verder met haar werk. En kon een deel van het personeel ‘hallo’ zeggen tegen de een van de eerste baby’s van 2023: die kwam iets voor half 2 ter wereld. De ouders willen echter om privacyredenen geen verdere details geven.

In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk kwam de eerste baby om 07.03 uur ter wereld. De kleine meid maakt het goed. De avond was druk, laat een arts assistent weten, maar die zat hem niet direct in het aantal vuurwerkslachtoffers. „Op avonden waarop veel mensen op pad zijn, is het bij ons altijd drukker.” De vuurwerkletsels maken zo’n avond vooral ‘anders’. Het ziekenhuis had extra personeel ingeroosterd.

Een persoon werd vanwege ernstig oogletsel naar een ander ziekenhuis overgebracht. Drie mensen zijn opgenomen. ,,Maar dat loopt uiteen van vuurwerk tot mensen met bijvoorbeeld een hartaanval”, aldus de arts assistent.