Vuurwerkverkoop in Twente knalt door dak: ‘Het is heel extreem dit jaar’

Alice vertelt kerstver­haal met haar 50 kerststal­len in etalages in Enschede en Haaksber­gen: ‘Passie, dat is het’

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Het is een bijzondere bezigheid. Alice Snijders is de hele week al druk met het inrichten van kerststallen en -groepen in tientallen etalages in Enschede en Haaksbergen. „Passie. Dat is het, passie”, verzekert de oud-Haaksbergse, die alweer enige tijd in Enschede woont.

17 december