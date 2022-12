VVD en BBE: Hoop op jumbojets vervliegt? Uitspraak is juist aanmoediging

MET VIDEO ‘Papa’ Erik Dijkstra op vuurwerk­jacht in Enschede: ‘Was vroeger helemaal geobse­deerd door vuurwerk’

ENSCHEDE - Erik Dijksta komt naar eigen zeggen uit ‘de gouden jaren van het knalvuurwerk'. De tv-presentator uit Enschede was donderdagmiddag in Enschede op vuurwerkjacht, met zoon en dochter. „Ik ben stiekem wel opgelucht dat het klaar is met dat geknal.”

29 december