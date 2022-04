VVD Overijssel: provincie moet lobbyen voor traumahelikopter op Twente Airport

In Nederland zijn vier traumaheli’s actief. Die zijn gestationeerd in Amsterdam, Rotterdam, Eelde en Volkel. Zij moeten binnen een half uur ter plekke zijn. In grote delen van Oost-Nederland - waaronder Twente - lukt dat niet.

Twente doet daarom wel eens een beroep op een traumaheli uit Rheine in Duitsland. Zo landde er woensdagochtend nog een Duitse traumahelikopter in Almelo, na een explosie in een woning waarbij de bewoner ernstig gewond raakte.

Ziekenhuizen willen heli op Teuge

Ziekenhuizen MST en Isala, UMC Groningen en Het Radboud UMC willen een vijfde traumahelikopter, die gestationeerd wordt in Oost-Nederland en daardoor sneller in deze regio ter plekke kan zijn. De ziekenhuizen opperen vliegveld Teuge tussen Deventer en Apeldoorn daarvoor als standplaats.

Plan van 5 miljoen

VVD Overijssel vraagt aan het provinciebestuur van Overijssel om in Den Haag te lobbyen voor een extra traumahelikopter met als standplaats Twente Airport in Enschede. Een vijfde traumaheli heeft een kostenplaatje van 5 miljoen euro per jaar. Er ligt nu een plan voor bij het ministerie van Volksgezondheid, waar nog over besloten moet worden.

Volgens de VVD moet er een versnelling in die plannen komen, gezien de toename van het aantal zware ongevallen en de vraag om inzet van de traumahelikopter. Daarom heeft de partij hier vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten, met daarbij dus de oproep om een lobby in Den Haag te starten.