Waarom brandt er ’s avonds toch zoveel licht in lege kantoren? Dit is de reden, zeggen de bedrijven

met video Verwendag voor cliënten Voedsel­bank Enschede-Haaksber­gen: ‘Normaal kan ik dit niet doen’

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - De cliënten van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen zijn tijdens de In de Wolken Dag compleet in de watten gelegd: „Persoonlijke verzorging is de eerste bezuiniging voor mensen in financieel zwaar weer”, aldus Fred Paats, secretaris van de Voedselbank.

31 oktober