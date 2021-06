Waarom houden Oranjefans toch zo van rotondes?

Gezellige avond Glaner­brugs stel eindigt met messteek: ‘Ze vonden ons irritant’

22 juni ENSCHEDE - Het ene moment loop je lachend met je vriendin op de rug over straat, het volgende lig je in het ziekenhuis met een steekwond in je zij. Het overkwam een man uit Glanerbrug (38), afgelopen weekend. Over een steekincident zonder noemenswaardige aanleiding. „Als die man iets hoger had gestoken, had hij er heel anders bijgezeten”, zegt zijn vriendin (35).