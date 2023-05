Wat gaat er schuil achter het kunstenaarsatelier aan de Getfertsingel? ‘Ons werk is overal in Nederland bekend, behalve in Enschede zelf’

Zorgen bij waterschap over grondwater­ont­trek­king door NX Filtration Hengelo: hoorzit­ting in stad­huis

De provincie Overijssel houdt een hoorzitting in Hengelo voor mensen of instanties die bezwaar maken tegen de grondwateronttrekking door de nieuwe fabriek van NX Filtration. Waterschap Vechtstromen heeft zorgen over de wateronttrekking.