Wateroverlast en ongelukken na zware onweersbuien in Twente en de Achterhoek

Deze buien kunnen zwaar uitpakken met met kans op (zeer) zware windstoten van 75-100 km/uur, hagel van ca. 2 cm en veel regen in korte tijd. Hiervoor staat code oranje uit. De buien trekken in de loop van de middag weg naar Duitsland.

Noodweer houdt aan

Vrijdagmiddag is er in het zuidoosten opnieuw kans op stevige onweersbuien, die gepaard kunnen gaan met zware windstoten, hagel van ca. 2 cm en veel regen in korte tijd. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast en blikseminslag.

In Enschede is op de Parkweg zelfs een auto over de kop geslagen tijdens het noodweer. Onduidelijk is hoe dit precies kon gebeuren. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Parkweg is als gevolg in beide richtingen tijdelijk dicht.

Volledig scherm De auto op de Parkweg © Dennis Bakker / News United

Wateroverlast in Hengelo

De Enschedesestraat in Hengelo staat ter hoogte van de spoorbrug blank als gevolg van de regenval. Een auto en fietser hebben zich vastgereden in het hoogstaande water onder de spoorbrug, de brandweer uit Borne is onderweg om het water weg te pompen. De Enschedesestraat in Hengelo is tijdelijk dicht.

Volledig scherm De lucht boven Rijssen © News United/Jan Willem Klein Horstman

‘Kans op supercell’

,,De buien kunnen plaatselijk heel heftig zijn, met onweer, grote hagelstenen en zware windstoten en valwinden", zegt Alfred Snoek van Weerplaza. ,,De omstandigheden zijn zelfs vergelijkbaar met die in Amerika waar stormjagers op zoek gaan naar spectaculaire wolkenluchten en zelfs tornado’s.‘’



Er is zelfs kans op een ‘supercell’, het zwaarste kaliber onweer. Op sommige plekken kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. ,,De mensen zullen zich schrap moeten zetten. Het advies is vanavond ramen te sluiten en parasols, tuinmeubilair en trampolines vast te zetten‘’, zegt Snoek.



De brandweer in Twente roept op om alleen bij actuur gevaar 112 te bellen. ,,Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904..”

