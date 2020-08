Wedstrijd met 2500 hardlopers kan ‘gewoon’ tijdens Singelloop in Enschede

Was brand in Enschedees appartemen­ten­com­plex een aanslag of de daad van een verwarde man?

15:22 ENSCHEDE/ALMELO - Bij de 112-meldkamer komt op 25 maart dit jaar, midden in de nacht een paniektelefoontje binnen. Het is een bewoner van een appartement in het vroegere Arkekantoor aan de Dr. Benthemstraat in Enschede. De man zit vast in zijn woning die vol rook staat, ademhalen is bijna niet mogelijk. De woning uit vluchten lukt niet, het is de voordeur is die in lichterlaaie staat. De bewoner is slachtoffer van een doelbewuste aanslag op zijn leven, concludeert officier van justitie Pol vrijdag voor de rechtbank. Hij eist zes jaar cel tegen de aanslagpleger, een oud-inwoner van Enschede, Mohammad A. (22).