Weer grote staking van het openbaar streekvervoer in deze regio

De staking van woensdag en vrijdag is echter zeer ingrijpend en legt het openbaar streekvervoer in het hele land lam. Het is een staking van personeel dat is aangesloten bij zowel FNV als CNV. Daarbij gaat het ook om beide cao’s in het streekvervoer: openbaar vervoer en multimodaal. Dat betekent dat er zo goed als geen openbaar vervoer zal zijn, op uitzonderingen na.

Muurvast

Geen fatsoenlijke pauzes

„Maar het gaat eigenlijk allang niet meer om loon”, zegt Marijn van der Gaag van de FNV. „De maatregelen tegen de hoge werkdruk is voor de chauffeurs het allerbelangrijkste. De rek is er helemaal uit. In 2018 is daar ook al om gestaakt, maar er is in feite niets ten goede veranderd. In tegendeel. Ze moeten in krappe rijschema’s van hot naar haar en fatsoenlijke rustpauzes zijn er niet meer bij.”