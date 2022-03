Wethouder Niels van den Berg wil geen carriérepoliticus zijn: ‘Ik moet elke dag het bord Enschede 50 kunnen zien’

Hanenberglanden

„Mijn jeugd speelde zich af aan de Hanenberglanden, waar mijn jongere zus en ik zijn opgegroeid. Ik ben van 1977, geboren in het ziekenhuis, Stroinkslanden was een wijk in aanbouw. Ik heb er eindeloos gespeeld bij het Smileyveld en maakte er vrienden voor het leven. Aan de Hanenberglanden waren we één van de eerste bewoners, samen met het gezin van Peter den Oudsten. Dat wist ik toen helemaal niet, mijn moeder heeft me dat later verteld. Toen ik net in de gemeenteraad zat en bij hem als burgemeester op kennismakingsgesprek mocht, hebben we het er wel over gehad.”

Echtscheiding

„Onze vader en moeder werkten allebei, we hadden het goed. Toch merkte je als kind dat er iets was. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of 9 was. Dat hakte er in, het heeft een enorme impact op me gehad. Met mijn moeder ben ik heel dik, met mijn vader heb ik geen contact meer. Ik denk wel eens terug aan het broodje kroket dat ik iedere zaterdag met hem at bij Freddy de Leeuw aan het Van Heekplein. Nadat hij verhuisde naar Arnhem is het contact verwaterd en steeds minder geworden. Als we elkaar al spraken, dan was hij heel zakelijk en niet geïnteresseerd. Wat het met me doet...? Het is zoals het is.”