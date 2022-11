Wie een zieke hond koopt, kan de medische kosten niet zo maar in rekening brengen bij de fokker

Wilhelmina speelt wereldpre­miè­re van stuk Enschedese componist Alex Poelman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde

ENSCHEDE - Alex Poelman (41) speelde hoorn bij de Koninklijke Harmonie in Oosterbeek. Tijdens zijn studie Informatica op de UT was hij hoornist in het Studenten Harmonie Orkest en Nationaal Jeugd Harmonie Orkest. Ook volgde hij lessen op het conservatorium. Tegenwoordig componeert hij en speelt ook hoorn bij Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. Zaterdag 5 november speelt dit harmonieorkest de première van zijn jongste compositie: ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’.

3 november