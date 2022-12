Wie sloeg Nick (23) uit Enschede voorgoed halfblind in Hengelo? Drie maanden na die keiharde klap hebben hij en de politie nog geen idee

MET VIDEO De vijf grappigste Twentena­ren zijn er klaar voor: zeven voorstel­lin­gen in Enschede

ENSCHEDE - Bert Eeftink trekt een rood pakje van een liftboy aan en Jan Riesewijk paradeert in een bontjas over het podium, politiepet op het hoofd. Het passen van kleding zorgt donderdag in het Wilminktheater voor plezier bij de eerste repetitie in aanloop naar de Twentse Eindejaarsconference.

23 december