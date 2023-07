Wie zien ze in Enschede graag minister-president worden? ‘Pieter Omtzigt kan het land vooruithelpen’

Wielerspel 2023: Titia van der Stelt bikkelde eerst in bekend tv-programma en nu in ‘de echte’ Tour

Op de weg werd de elfde etappe een prooi voor Jasper Philipsen, in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia mocht Lara Ottenschot zich kronen tot dagwinnaar. In het algemeen klassement behield Alex Nijland uit Denekamp de koppositie. Wielerspel-deelneemster Titia van der Stelt (33) beleeft de Tour de France inmiddels van wel heel dichtbij. De voedingsdeskundige maakt inmiddels deel uit van de Tourkaravaan: de Enschedese, die de laatste tijd veel op tv was vanwege haar deelname aan Kamp van Koningsbrugge, werkt voor Tourploeg Arkea Samsic.