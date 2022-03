Wim en Miep werden voor hun huwelijksjubileum ‘ontvoerd’ door hun dochters: ‘Eigenlijk wilden we niks doen’

Eigenlijk wilden ze helemaal geen feest. Hun dochters dachten hier echter anders over en Wim en Miep vielen op hun bijzondere dag dan ook van de ene verrassing in de andere. „We werden eigenlijk totaal overdonderd door alles”, zegt Wim. Ze kregen bijvoorbeeld een hotelovernachting en luxe lunch. „We zijn daarvoor eigenlijk min of meer ontvoerd, want we wisten niet wat er ging gebeuren. We moesten gewoon achter ze aan rijden. Het was wel een hele leuke ontvoering”, lacht Wim.

Dat was pas het begin. Zonder dat het echtpaar het in de gaten had liep de hele tuin van hun woning in Usselo vol met visite voor deze feestelijke dag. Vooral Wim is zichtbaar geëmotioneerd door alles wat er geregeld is en ook zijn vrouw vindt het allemaal fantastisch.

Met de auto naar huis

De eerste ontmoeting kan het koppel zich nog wel herinneren. „In die tijd ontmoette de jeugd elkaar in zogenaamde dancings. Wij gingen eigenlijk altijd naar Assink, aan de Hengelosestraat. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien”, vertelt Wim. „Je bracht de dames thuis met de auto en daar werden plannen gemaakt om vaker af te spreken.” Van liefde op het eerste gezicht was echter geen sprake. „De liefde tussen ons is echt gegroeid”, aldus Miep.

Ondanks dat het geen liefde op het eerste gezicht was, zijn ze nu dus al 65 jaar getrouwd. In al die jaren hebben ze samen hoogtepunten, maar ook dieptepunten gekend. „Als het even slecht gaat, dan is het heel belangrijk dat je er voor elkaar bent. Om zo’n lange periode bij elkaar te blijven, is het nodig om te geven en te nemen”, zegt Wim. Zijn vrouw vult hem aan: „Je moet elkaar echt aanvoelen.”

Samen aan het werk

Niet alleen in het liefdesleven wisten ze elkaar te vinden, want ook werken deden ze samen. „Ik had een eigen horecabedrijf dat de catering op feesten verzorgde. Mijn vrouw werkte eerst ergens anders, maar die is later bij mij komen werken”, zegt Wim. Net als hun huwelijk was het verzorgen van de catering ook een succes. „We zijn zelfs een keer op Paleis Soestdijk geweest. Dat was toch wel erg spannend.” Het was een druk werkleven, vindt ook Miep. „Soms haalden we wel 80 uur in de week, dat overkwam je gewoon. Tegenwoordig is dat allemaal niet meer zo.” Dat mag dan allemaal anders zijn, aan de liefde tussen Wim en Miep is niets veranderd.