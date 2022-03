Winnaar Burgerbelangen is aan zet bij coalitievorming Enschede: ‘Ons leiderschap zal nederig zijn’

Celstraf voor dealen aan Duitse junks in Glanerbrug

GLANERBRUG/ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft Ayoub S. (23) uit Rotterdam veroordeeld tot 100 dagen cel omdat hij in 2018 drugs dealde vanuit een flat aan de Robert Scottstraat in Glanerbrug. De straf is lager dan normaal omdat de strafzaak bijna 4 jaar op de plank lag.

15 maart