Wissel met kloot verbond Enschedese eiercentrale en melkfabriek met rest van Nederland

Enschede uitverko­ren voor geldpot voor nieuwe, groene trefpunten in de wijk

ENSCHEDE Enschede is een van de steden die dit jaar geld krijgen voor de aanleg van mooie, groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Het geld, dat in Enschede naar Stadsdeel West gaat, is beschikbaar vanuit het landelijke project ‘Gezonde Buurten’.

5 oktober