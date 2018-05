WK-analist Bas Nijhuis: 'Ik denk dat ik weinig over Bjorn moet uitleggen'

Sensatie bij inval in bejaarden­com­plex Enschede: ‘Ik dacht: trap die deur eens in!’

11:34 ENSCHEDE - Een arrestatie-eenheid van de politie heeft woensdagmorgen een verwarde man overmeesterd in een bejaardencomplex in Enschede. De jongeman, die op bezoek was bij zijn vader, dreigde zichzelf iets aan te doen en was gewapend. Bewoners mochten urenlang niet naar buiten.